Exposition temporaire « En classe ! Retour à l’école rurale d’autrefois 1880-1960 » – Les Muséales Tourouvre au Perche, 2 juin 2025 10:00, Tourouvre au Perche.

Orne

Exposition temporaire « En classe ! Retour à l’école rurale d’autrefois 1880-1960 » Les Muséales 15 rue du Québec Tourouvre au Perche Orne

Une exposition qui sent bon la craie, la colle « Cléopâtre » et la nostalgie. La reconstitution d’une salle de classe d’autrefois fera revivre les souvenirs des plus grands et attisera la curiosité des plus jeunes. C’est une nouvelle occasion de faire l’histoire du territoire des Hauts du Perche grâce à d’anciennes photographies.

Les Muséales 15 rue du Québec

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55 museales@cdchautsperche.fr

English : Exposition temporaire « En classe ! Retour à l’école rurale d’autrefois 1880-1960 »

An exhibition that smells of chalk, Cleopatra glue and nostalgia. The recreation of an old-fashioned classroom will revive the memories of older children and arouse the curiosity of younger ones. It’s another opportunity to explore the history of the Hauts du Perche region through old photographs.

German :

Eine Ausstellung, die nach Kreide, Klebstoff « Kleopatra » und Nostalgie riecht. Die Rekonstruktion eines Klassenzimmers aus früheren Zeiten wird die Erinnerungen der älteren Kinder wieder aufleben lassen und die Neugier der jüngeren wecken. Es ist eine neue Gelegenheit, anhand alter Fotografien die Geschichte des Gebiets Hauts du Perche zu erzählen.

Italiano :

Una mostra che profuma di gesso, colla Cleopatra e nostalgia. La ricostruzione di un’aula scolastica d’altri tempi riporterà alla memoria i bambini più grandi e susciterà la curiosità dei più piccoli. È un’altra occasione per esplorare la storia della regione Hauts du Perche attraverso vecchie fotografie.

Espanol :

Una exposición que huele a tiza, a pegamento de Cleopatra y a nostalgia. La recreación de un aula a la antigua usanza traerá recuerdos a los mayores y despertará la curiosidad de los más pequeños. Es otra oportunidad para explorar la historia de la región de Hauts du Perche a través de fotografías antiguas.

