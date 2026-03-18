Exposition temporaire Fragments du Perche Les Muséales Tourouvre au Perche

Exposition temporaire Fragments du Perche

Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Des paysages de bocage aux maisons rurales, des espèces sauvages aux histoires humaines, le Perche est un territoire façonné par la nature autant que par celles et ceux qui l’habitent. Une exposition qui propose de porter un regard nouveau sur ce territoire à travers une approche mêlant patrimoine, nature et création artistique. Chaque fragment devient ainsi une porte d’entrée pour mieux comprendre la diversité et la complexité du Perche. À travers cette exposition qui se veut évolutive, les visiteurs sont invités à observer autrement ce paysage familier, à comprendre les liens entre nature et activités humaines, et à redécouvrir toute la richesse d’un territoire qui continue lui aussi d’évoluer.

Vernissage le samedi 18 avril à 18h30 .

Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55

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English : Exposition temporaire Fragments du Perche

L’événement Exposition temporaire Fragments du Perche Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Touisme des Hauts du Perche