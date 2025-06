Exposition temporaire « Franz Schrader, la montagne sublimée » LOURDES Lourdes 26 juin 2025 07:00

Franz Schrader découvre les Pyrénées en 1886 aux côtés de son ami Léonce Lourde-Rocheblave. C’est un coup de foudre. Dès lors, il explore la montagne et, saisi par la majesté du Mont-Perdu, explore le massif et commence la cartographie des Pyrénées Centrales. En 1873, il invente l’orographe, instrument qui lui permet d’embrasser la globalité du paysage montagnard. Rendre compte du relief, pour l’époque, est une gageure. Il s’y emploie avec talent. A l’aide de l’orographe, il multiplie les tours d’horizon et les cartes. Géographe, topographe, écrivain, il est aussi le peintre de la lumière pyrénéenne. Son style cherche à capturer l’instantané vu, presque photographiquen tout en exprimant par les couleurs sa propre lecture poétique du paysage . Il est l’homme des paysages qu’il restitue dans ses dessins, aquarelles, panoramas, tours d’horizon, avec un grand sens de l’esthétisme. Le parcours de cette exposition voyage parmi les talents et les vastes connaissances de Franz Schrader afin de dévoiler ce qui a guidé cet autodidacte dans sa quête.

Vernissage de l’exposition le mercredi 25 juin, à 18 h.

Le billet d’entrée donne droit à la visite de l’exposition.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

Franz Schrader discovered the Pyrenees in 1886 with his friend Léonce Lourde-Rocheblave. It was love at first sight. Seized by the majesty of Mont-Perdu, he explored the massif and began mapping the Central Pyrenees. In 1873, he invented the orograph, an instrument that enabled him to embrace the entire mountain landscape. At the time, depicting the relief was quite a challenge. But he mastered it. With the aid of the orograph, he multiplied his horizon tours and maps. Geographer, topographer, writer, he was also a painter of Pyrenean light. His style seeks to capture the seen, almost photographic snapshot, while expressing his own poetic reading of the landscape through color. He is a « man of landscapes », which he renders in his drawings, watercolors, panoramas and horizon tours, with a great sense of aestheticism. This exhibition takes us on a journey through Franz Schrader?s talents and vast knowledge, revealing what guided this self-taught artist in his quest.

Exhibition opening on Wednesday, June 25, 6 p.m.

Admission includes tour of the exhibition.

For further information, please contact us.

Franz Schrader entdeckte 1886 an der Seite seines Freundes Léonce Lourde-Rocheblave die Pyrenäen. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Von da an erkundete er die Berge und, ergriffen von der Erhabenheit des Mont Perdu, erforschte er das Massiv und begann mit der Kartografie der Zentralpyrenäen. Im Jahr 1873 erfand er den Orographen, ein Instrument, mit dem er die gesamte Berglandschaft erfassen konnte. Die Darstellung des Reliefs war für die damalige Zeit eine große Herausforderung. Er versuchte es mit großem Talent. Mit Hilfe des Orographen erstellte er zahlreiche Horizontschauen und Karten. Er ist Geograf, Topograf und Schriftsteller, aber auch ein Maler des Lichts der Pyrenäen. Sein Stil versucht, den gesehenen, fast fotografischen Moment einzufangen, während er durch die Farben seine eigene poetische Interpretation der Landschaft zum Ausdruck bringt. Er ist ein « Mann der Landschaften », die er in seinen Zeichnungen, Aquarellen, Panoramen und Rundblicken mit einem großen Sinn für Ästhetik wiedergibt. Die Ausstellung führt durch die Talente und das umfangreiche Wissen von Franz Schrader, um zu zeigen, was diesen Autodidakten auf seiner Suche geleitet hat.

Eröffnung der Ausstellung am Mittwoch, 25. Juni, um 18 Uhr.

Die Eintrittskarte berechtigt zum Besuch der Ausstellung.

Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Franz Schrader scoprì i Pirenei nel 1886 con l’amico Léonce Lourde-Rocheblave. Fu amore a prima vista. Da quel momento in poi, esplorò le montagne e, colpito dalla maestosità del Mont Perdu, esplorò il massiccio e iniziò a mappare i Pirenei centrali. Nel 1873 inventò l’orografo, uno strumento che gli permise di riprendere l’intero paesaggio montano. All’epoca, raffigurare il rilievo era una sfida non da poco. Lui ci riuscì con talento. Con l’aiuto dell’orografo, moltiplicò i suoi giri d’orizzonte e le sue mappe. Come geografo, topografo e scrittore, fu anche un pittore della luce dei Pirenei. Il suo stile cercava di catturare l’istante visto, quasi fotografico, esprimendo al contempo la propria interpretazione poetica del paesaggio attraverso il colore. È un « uomo di paesaggi », che rende nei suoi disegni, acquerelli, panorami e giri d’orizzonte, con un grande senso estetico. Questa mostra ci accompagna in un viaggio attraverso il talento e la vasta conoscenza di Franz Schrader, rivelando ciò che ha guidato questo artista autodidatta nella sua ricerca.

La mostra sarà inaugurata mercoledì 25 giugno alle ore 18.00.

L’ingresso comprende la visita della mostra.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai recapiti indicati di seguito.

Franz Schrader descubrió los Pirineos en 1886 con su amigo Léonce Lourde-Rocheblave. Fue amor a primera vista. A partir de entonces, exploró las montañas y, impresionado por la majestuosidad del Mont Perdu, exploró el macizo y comenzó a cartografiar los Pirineos Centrales. En 1873 inventó el orógrafo, un instrumento que le permitía abarcar todo el paisaje montañoso. En aquella época, representar el relieve era todo un reto. Él lo hizo con talento. Con la ayuda del orógrafo, multiplicó sus recorridos por el horizonte y sus mapas. Geógrafo, topógrafo y escritor, fue también pintor de la luz pirenaica. Su estilo buscaba captar el instante visto, casi fotográfico, expresando al mismo tiempo su propia interpretación poética del paisaje a través del color. Es un « hombre de paisajes », que plasma en sus dibujos, acuarelas, panoramas y recorridos del horizonte, con un gran sentido del esteticismo. Esta exposición nos lleva a un viaje a través del talento y los vastos conocimientos de Franz Schrader, revelando lo que guió a este artista autodidacta en su búsqueda.

La exposición se inaugura el miércoles 25 de junio a las 18.00 horas.

La entrada incluye una visita a la exposición.

Para más información, diríjase a los datos de contacto que figuran a continuación.

