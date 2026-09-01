Informations pratiques

Châteauroux

Exposition temporaire : GEORGE – Hommage à George sand

2 Rue Descente des Cordeliers Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Le musée Bertrand est fier d’être le premier lieu à recevoir cette tapisserie, la plus longue jamais tissée (23m de long), dévoilée en juin par la Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson.

Imaginée par l’artiste Françoise Pétrovitch à l’occasion des 150 ans de la disparition de George Sand, sa réalisation a nécessité plus de 8000 heures de travail ! Pendant un mois, le public est invité à déambuler dans l’univers de l’écrivaine grâce à cette œuvre monumentale et immersive. .

2 Rue Descente des Cordeliers Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 61 12 34 museebertrand@chateauroux-metropole.fr

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English :

The Bertrand Museum unveils a new temporary exhibition dedicated to the history of Japanese warriors.

L’événement Exposition temporaire : GEORGE – Hommage à George sand Châteauroux a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Châteauroux Berry Tourisme