Exposition temporaire : GEORGE – Hommage à George sand Châteauroux
samedi 26 septembre 2026 · Châteauroux
Informations pratiques
Châteauroux
Exposition temporaire : GEORGE – Hommage à George sand
2 Rue Descente des Cordeliers Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Le musée Bertrand est fier d’être le premier lieu à recevoir cette tapisserie, la plus longue jamais tissée (23m de long), dévoilée en juin par la Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson.
Imaginée par l’artiste Françoise Pétrovitch à l’occasion des 150 ans de la disparition de George Sand, sa réalisation a nécessité plus de 8000 heures de travail ! Pendant un mois, le public est invité à déambuler dans l’univers de l’écrivaine grâce à cette œuvre monumentale et immersive. .
2 Rue Descente des Cordeliers Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 61 12 34 museebertrand@chateauroux-metropole.fr
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English :
The Bertrand Museum unveils a new temporary exhibition dedicated to the history of Japanese warriors.
L’événement Exposition temporaire : GEORGE – Hommage à George sand Châteauroux a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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