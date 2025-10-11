Exposition temporaire « Horizons » Guebwiller
Exposition temporaire « Horizons » Guebwiller samedi 11 octobre 2025.
Exposition temporaire « Horizons »
3 rue du 4 février Guebwiller Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-11-02 12:30:00
2025-10-11
Venez découvrir l’exposition « Horizons ».
Cette exposition itinérante a été réalisée dans le cadre d’une commande du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) d’Alsace à l’artiste Valentin Gall. Elle se compose d’une série de 20 tableaux représentant certaines des architectures phares de l’Alsace. Sa vision simplifiée fait de cette aventure artistique un prétexte à une approche pédagogique de l’identité architecturale multiple de l’Alsace.
RDV dans la salle des événements du château de la Neuenbourg du 11 octobre au 2 novembre
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Gratuit
Plus d’informations au 03.89.62.56.22 ou patrimoine@cc-guebwiller.fr 0 .
3 rue du 4 février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 56 22 patrimoine@cc-guebwiller.fr
English :
Come and discover the « Horizons » exhibition.
German :
Besuchen Sie die Ausstellung « Horizonte ».
Italiano :
Venite a scoprire la mostra « Orizzonti ».
Espanol :
Venga a descubrir la exposición « Horizontes ».
