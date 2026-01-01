Exposition temporaire Hors-jeu! Le Vaisseau Strasbourg

Exposition temporaire Hors-jeu! Le Vaisseau

1 bis rue Philippe Dollinger Strasbourg Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-01-27 10:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

2026-01-27

Pratiquez des sports insolites, remettez vos performances en jeu et questionnez le corps des athlètes, en découvrant le sport autrement avec l’exposition Hors-jeu!

Pratiquez des sports insolites, remettez vos performances en jeu et questionnez le corps des athlètes ! Découvrez le sport au-delà des terrains battus avec l’exposition Hors-jeu! Et si le sport n’était pas une question de victoire ou de défaite ? Faut-il avoir un corps de champion pour pratiquer un sport ? Le jeu vidéo et le Quidditch sont-ils des sports ? Entrez dans cette exposition immersive et subversive à hauteur d’enfant. Portez un regard nouveau sur le sport à travers différentes expérimentations et découvrez les plaisirs du sport ! Et s’il existait d’autres façons de vivre et d’appréhender le sport ?

Exposition conseillée à partir de 7 ans. .

1 bis rue Philippe Dollinger Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 26 69 info@levaisseau.com

English :

Play unusual sports, challenge your performance and question the athletes’ bodies, as you discover sport in a new way with the Hors-jeu! exhibition

