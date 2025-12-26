[Exposition temporaire] Jacques-Émile Blanche et Celia Saxton Noble une amitié anglaise Musée Jacques-Émile Blanche Offranville

[Exposition temporaire] Jacques-Émile Blanche et Celia Saxton Noble une amitié anglaise

Musée Jacques-Émile Blanche / Parc du Colombier, 453 rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-28 10:30:00

fin : 2026-09-27 18:30:00

2026-03-28

Le Musée Jacques-Émile Blanche propose dans son espace d’exposition temporaire une sélection d’œuvres traitant de l’amitié anglaise entre Jacques-Émile Blanche et Celia Saxton Noble.

Invité avec Rose en avril 1931 dans la nouvelle résidence de son amie et mécène l’aristocrate britannique Celia Saxton Noble, Blanche réalise quelques toiles sur ce pittoresque littoral outre-Manche. Mais cette amitié qui débute avec le siècle s’incarne surtout par quantité de portraits et autant d’invitations où Jacques-Émile Blanche, profondément anglophile, se sent à son aise dans l’intimité de chacune des multiples demeures de Ceila Saxton Noble.

Une exposition qui fait la part belle aux deux nouvelles acquisitions de la Ville d’Offranville pour son musée municipale. Une thématique qui vient compléter l’exposition permanente du musée composée de natures mortes, scènes d’intérieur et balnéaires, portraits et autoportraits, ainsi que d’objets ayant appartenu à l’artiste si attaché à la commune d’Offranville. .

Musée Jacques-Émile Blanche / Parc du Colombier, 453 rue Louis Loucheur Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 19 58 maisonduparc@offranville.fr

