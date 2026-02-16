Exposition temporaire Jeannine Dumas parcours d’une femme engagée Villers-Cotterêts

Exposition temporaire Jeannine Dumas parcours d’une femme engagée

24 Rue Demoustier Villers-Cotterêts

Début : 2026-03-14

fin : 2026-06-14

2026-03-14

Jeannine Dumas, la cadette d’Alexandre Dumas fils, n’a pas suivi les traces de son père dans l’écriture. Sa vie n’en est pas moins riche comme vous le découvrirez dans cette exposition.

Mobilisée dès le 2 août 1914, elle est infirmière-major de la Société française de secours aux blessés militaires et sera décorée de la Légion d’honneur pour son engagement pendant le conflit. Elle se battra également tout au long de sa vie pour la préservation de la mémoire de ses ancêtres, en participant notamment à la création du musée Alexandre Dumas.

Découvrez l’histoire de Jeannine dans la visite guidée Dumas, un récit au féminin les samedis 14 mars, 18 avril, 16 mai, 13 juin, 11 juillet et 8 août 2026 (de 14h30 à 16h).

Le billet d’entrée donne accès à l’exposition permanente et à l’exposition temporaire.

L’exposition temporaire est accessible via six marches.

+33 3 23 96 23 30 musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr

Jeannine Dumas, the youngest daughter of Alexandre Dumas fils, did not follow in her father?s footsteps as a writer. Her life was no less rich, as you will discover in this exhibition.

