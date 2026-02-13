Exposition Temporaire Kiki, Reine de Montparnasse Musée du Pays Châtillonnais Trésor de Vix Châtillon-sur-Seine

Exposition Temporaire Kiki, Reine de Montparnasse

Musée du Pays Châtillonnais Trésor de Vix 14 Rue de la Libération Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-12-30 17:30:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-07-01 2026-09-01

Icône des Années folles, muse de l’avant-garde et artiste libre, Kiki de Montparnasse incarne l’esprit de Montparnasse dans les années 1920 et les bouleversements culturels d’une époque en quête de modernité. Née à Châtillon-sur-Seine en 1901 sous le nom d’Alice Prin, elle devient à Paris l’une des figures les plus célèbres de la bohème artistique, tout en affirmant sa place d’artiste à part entière.

Muse de Man Ray, Modigliani, Kisling, Foujita ou Soutine, immortalisée dans la photographie emblématique Le Violon d’Ingres (1924), Kiki impose une image nouvelle de la femme libre, audacieuse et affranchie des conventions sociales. Chanteuse de cabaret, peintre, écrivaine et performeuse, elle façonne sa propre légende et participe activement à la création artistique de son temps.

Présentée au Musée du Pays Châtillonnais Trésor de Vix, cette exposition d’interêt national propose un parcours immersif et accessible à tous, réunissant photographies, peintures, dessins, archives et œuvres de Kiki elle-même. Elle montre combien Kiki fut une figure clé de la création artistique de son temps, inspirant les artistes par sa liberté, son énergie et sa présence singulière.

Inscrite dans le projet Châtillon-sur-Seine, berceau d’icônes, l’exposition réinscrit l’héritage de Kiki de Montparnasse dans sa ville natale et invite le public à redécouvrir une figure majeure de l’émancipation féminine et de l’histoire culturelle du XX? siècle.

Des prêts exceptionnels venus du monde entier Metropolitan Museum of Art (MET) New York, Musée Villa La Fleur Pologne, Musée des Années Trente Boulogne-Billancourt, Musée Goya de Castres, Écomusée de la Bresse Pierre-de-Bresse, Cinémathèque Française Paris

et des œuvres d’artistes exceptionnels de l’Ecole de Paris: Man Ray, Pablo Gargallo, Tsugouharu Foujita, Moïse Kisling, Maurice Mendjisky, Zaliouk et Kiki elle-même.

Une exposition vibrante, libre et audacieuse, à l’image de Kiki de Montparnasse.

À ne pas manquer du 1er avril au 30 décembre 2026 .

Musée du Pays Châtillonnais Trésor de Vix 14 Rue de la Libération Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 95 80 11 accueil@musee-chatillonnais.fr

