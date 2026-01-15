EXPOSITION TEMPORAIRE KRISS LEE KALEIDO BAR Montpellier

EXPOSITION TEMPORAIRE KRISS LEE KALEIDO BAR

2 Rue Jules Latreilhe Montpellier Hérault

Début : 2026-01-17

fin : 2026-02-28

2026-01-17

Le KALEIDO BAR est fière d’accueillir l’artiste local Kriss Lee du 17 janvier au 28 février 2026.

Kriss Lee est un artiste pluridisciplinaire depuis plusieurs décennies, fasciné par la relation entre les formes et les couleurs.

A voir absolument en ce début d’année.

Son travail pictural est guidé par la passion et la recherche constante de la meilleure formule . Ses recherches de nouvelles techniques et de nouveaux médiums l’ont amené vers la peinture numérique mise en valeur par des tirages d’art de grande qualité.

Venez rencontrer cet artiste et son univers aux couleurs intenses, vives et contrastées, lors de son vernissage samedi 17 janvier à partir de 19h30. .

2 Rue Jules Latreilhe Montpellier 34000 Hérault Occitanie kaleido.bar@gmail.com

English :

KALEIDO BAR is proud to welcome local artist Kriss Lee from January 17 to February 28, 2026.

Kriss Lee has been a multidisciplinary artist for several decades, fascinated by the relationship between shapes and colors.

