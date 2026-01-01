Exposition temporaire La fin de la Shoah et de l’univers concentrationnaire nazi Survivre, témoigner, juger (1944-1948)

Place de la Gare Pithiviers Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-27

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-01-27 2026-07-01 2026-09-01

Cette exposition aborde la découverte des camps par les armées alliées (américaines, britanniques, françaises et soviétiques), le rapatriement des déportés et les tentatives de reconstruction, ainsi que la prise de conscience progressive de la réalité de l’univers concentrationnaire nazi et la nécessité de juger les auteurs de ces crimes. L’exposition met également en avant les témoignages de survivants et leurs itinéraires de vie. Elle est illustrée par des extraits de journaux personnels, des documents et images d’archives, des cartes et des lexiques. Elle constitue ainsi une ressource précieuse pour éclairer le thème du Concours National de la Résistance et de la Déportation 2025-2026. .

Place de la Gare Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 72 92 02 accueil.pithiviers@memorialdelashoah.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition temporaire La fin de la Shoah et de l’univers concentrationnaire nazi Survivre, témoigner, juger (1944-1948) Pithiviers a été mis à jour le 2026-01-22 par ADRT45