Exposition temporaire « La Ménagère. Entre mythes et réalité : l’histoire oubliée des femmes au foyer » Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne Petit-Caux

Informations pratiques

Petit-Caux

Exposition temporaire « La Ménagère. Entre mythes et réalité : l’histoire oubliée des femmes au foyer »

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2027-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Cette exposition parle de nos mères, de nos grands-mères, arrières grand-mères et de celles qui ont fait le choix aujourd’hui d’être femmes au foyer. Elle parle de celles que l’Histoire a volontairement laissées de côté et qui ont pourtant été au cœur de l’avènement de la société de consommation durant Trente Glorieuses (1945 -1972).

Elle raconte la genèse du mythe – celui de « la ménagère de moins de 50 ans », cible marketing élevée au rang d’icône par la publicité omniprésente, « libérée » par l’électroménager, toujours apprêtée et dévouée à son mari et ses enfants. Cette figure féminine est pourtant bien loin de refléter la réalité du quotidien des femmes de cette époque.

Enfin, cette exposition cherche enfin à leur redonner une voix. Elle (re)plonge le visiteur – au travers de reconstitutions de pièces à vivre des années 1950 à 1970 (cuisine, chambre, salle de bain, …) – dans l’univers de ces femmes. Elle nous invite à partager leurs joies, leurs peines, mais aussi et surtout elle fait le choix de les sortir de l’oubli. .

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie mhvq@petitcaux.fr

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English : Exposition temporaire « La Ménagère. Entre mythes et réalité : l’histoire oubliée des femmes au foyer »

L’événement Exposition temporaire « La Ménagère. Entre mythes et réalité : l’histoire oubliée des femmes au foyer » Petit-Caux a été mis à jour le 2026-09-10 par Communauté de communes des Falaises du Talou