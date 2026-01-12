Exposition temporaire La nature à l’œuvre Place Provence Montélimar

Exposition temporaire La nature à l’œuvre

Le Musée d’art contemporain a de nouveau le plaisir d’accueillir les créations des élèves du Lycée Alain Borne, en spécialité arts plastiques avec des représentations de la nature, du monde végétal et animal, de la forêt et de l’environnement.

Place Provence Musée d’art contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 46 arts.plastiques@montelimar.fr

The Musée d’art contemporain is once again pleased to welcome the creations of students from the Lycée Alain Borne, specializing in plastic arts, with representations of nature, the plant and animal world, the forest and the environment.

