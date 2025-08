Exposition temporaire La trilogie des Valois Villers-Cotterêts

24 Rue Démoustier Villers-Cotterêts Aisne

Début : 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Cette exposition vous invite à découvrir la trilogie des Valois d’Alexandre Dumas père La Reine Margot , La Dame de Monsoreau et Les Quarante-Cinq .

Dans cette série de romans, Catherine de Médicis, Charles IX, Henri de Navarre ou encore Marguerite de Valois accompagnent le lecteur au cœur des guerres de Religion. Les intrigues de cour se mêlent aux passions interdites pour proposer une fresque historique des plus haletantes.

L’auteur prend cependant des libertés avec la réalité qu’il remanie habilement pour les besoins de la narration. Il va ainsi jusqu’à créer un véritable mythe, aujourd’hui toujours vivace, autour de la reine Margot.

Le billet d’entrée donne accès à l’exposition permanente et à l’exposition temporaire.

La salle d’exposition temporaire est accessible via six marches.

Dates du samedi 13 septembre au dimanche 14 décembre 2025

Horaires horaires d’ouverture du musée

Du mardi au samedi, de 14h à 17h ; le dimanche de 14h à 18h

Fermé le lundi, le dernier dimanche du mois et les jours fériés

Tarifs tarifs d’entrée du musée.

Tarif plein 4,15 € / Tarif réduit 3,40 € / Gratuité pour les moins de 18 ans.

Voir l’intégralité des tarifs sur le site internet du musée.

Lieu musée Alexandre Dumas

Public tous publics, à partir de 8 ans 3.4 .

24 Rue Démoustier Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 96 23 30 musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr

English :

This exhibition invites you to discover the Valois trilogy by Alexandre Dumas père: « La Reine Margot », « La Dame de Monsoreau » and « Les Quarante-Cinq ».

German :

Diese Ausstellung lädt Sie dazu ein, die Valois-Trilogie von Alexandre Dumas senior zu entdecken: « Königin Margot », « Die Dame von Monsoreau » und « Die Fünfundvierzig ».

Italiano :

Questa mostra invita a scoprire la trilogia dei Valois di Alexandre Dumas padre: « La Reine Margot », « La Dame de Monsoreau » e « Les Quarante-Cinq ».

Espanol :

Esta exposición le invita a descubrir la trilogía Valois de Alexandre Dumas padre: « La Reine Margot », « La Dame de Monsoreau » y « Les Quarante-Cinq ».

