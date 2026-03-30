Exposition temporaire L’apprentissage en héritage Brienne-le-Château

Exposition temporaire L’apprentissage en héritage

34 rue de l’Ecole Militaire Brienne-le-Château Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-07-04

À l’occasion du 250ᵉ anniversaire de la création des écoles royales militaires par Louis XVI, le musée Napoléon propose une exposition exceptionnelle consacrée à l’évolution de l’éducation et des pratiques pédagogiques du XVIIIᵉ au XXᵉ siècle associées à l’histoire locale. Installée dans un bâtiment qui fut lui-même lieu d’apprentissage pendant trois siècles, l’exposition dévoile comment un même espace a vu se succéder des visions très différentes de l’école et de la jeunesse.

Au XVIIIᵉ siècle, le lieu accueille l’une des douze écoles royales militaires, institutions conçues pour former une élite au service de l’État. Discipline, rigueur, formation militaire constituent les fondements d’une pédagogie exigeante, dans l’esprit des Lumières et des ambitions réformatrices de Louis XVI. La noblesse ne suffit pas pour faire un bon chef de guerre il faut aller à l’école !

Au XIXᵉ siècle, le bâtiment devient un pensionnat pour jeunes garçons, marqué par l’essor d’une instruction plus civique, morale et religieuse. L’éducation se fait alors le reflet d’une société en mutation où l’école contribue à modeler les futurs citoyens de la nation, privilégiant les jeunes garçons dans une société qui certes évolue mais garde un fond patriarcal.

Au XXᵉ siècle enfin, le lieu se transforme en école élémentaire, cours complémentaire mixte et école ménagère. Les salles de classe s’ouvrent aux enfants du village nouveaux rythmes scolaires, méthodes plus actives, évolution du matériel pédagogique… Une mémoire encore vive pour de nombreux Briennois, invités à partager souvenirs, photographies et témoignages qui seront intégrés à l’exposition. C’est aussi une manière pour les Briennois de mieux s’approprier leur musée.

En retraçant trois siècles de modèles éducatifs dans un même bâtiment, plusieurs questions se posent.

Comment a-t-on appris ici, d’âge en âge ? Quelles valeurs, quels savoirs, quelles disciplines ont façonné l’enfance et l’avenir des élèves d’hier ? Comment les différentes réformes nationales successives de l’instruction se sont insérées dans l’école communale, ici à Brienne-le-Château ?

À travers archives, objets scolaires, témoignages locaux et mises en perspective historiques, l’exposition temporaire propose un parcours documenté qui relie histoire nationale et locale, histoire de l’éducation et mémoire collective. C’est un dialogue entre générations qui s’ouvre entre élèves militaires du XVIIIᵉ siècle, pensionnaires du XIXᵉ, écoliers briennois du XXᵉ… et visiteurs d’aujourd’hui.

En partenariat avec le musée aubois de l’éducation, l’ASPRA Écomusée de la Forêt d’Orient. .

34 rue de l’Ecole Militaire Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 27 65 80 contact@musee-napoleon-brienne.fr

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L’événement Exposition temporaire L’apprentissage en héritage Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne