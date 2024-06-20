Exposition temporaire « Le défi » Place Jean Jaurès Hauts de Bienne

Comment défendre le savoir-faire tricolore face à une concurrence internationale, économique et frénétique ? Les entreprises de lunetterie du bassin jurassien relèvent ce défi en misant, chacune dans leurs spécificités, sur la qualité, la créativité, l’innovation, la technicité, l’écoresponsabilité ou encore l’authenticité… A travers des créations colorées, originales et haut de gamme, ces acteurs contribuent à faire perdurer l’histoire de la lunette dans le bassin jurassien.

Plusieurs dispositifs de médiation spécialement conçus pour cette exposition sont proposés à destination de tous les publics un livret de visite FALC, un livret-jeu pour les enfants à partir de 7 ans, des cartels pour le jeune public, des boîtes de manipulation, un parcours audioguidé et multilingue.

Exposition conçue avec le soutien de la DRAC BFC et en partenariat avec Applications Lunetières, Gouverneur Audigier, Julbo, Manufacture Andy Wolf Jura, Morel France, Naja Manufacture, OxibisGroup, Plein les Mirettes/PLM, Manufacture Thierry S.A., Vuillet-Vega et Visio Lunetterie. .

Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 39 30 accueilmusee@mairie-morez.fr

