Informations pratiques

Mâcon

Exposition temporaire « Le monde rural dans l’objectif »

Musée des Ursulines 5 Rue de la préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 10:00:00

fin : 2027-04-25 12:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, le musée des Ursulines de Mâcon présente une exposition consacrée au regard porté par les artistes sur le monde rural durant l’ensemble du 20e siècle.

Si la peinture reste le modèle à suivre pour les photographes au début du siècle, une évolution se dessine progressivement, offrant à la photographie une place différente, qui lui permet de s’émanciper des canons esthétiques.

L’émergence d’un intérêt pour l’histoire locale et plus particulièrement pour la vie et les coutumes des paysans à partir des années 1920 se manifeste par le rôle nouveau assumé par la photographie. Devenue support documentaire indispensable pour les premiers ethnologues mâconnais qui œuvrent à la réalisation d’ouvrages en relation avec un univers rural en constante évolution, elle révèle parfois un attachement aux critères esthétiques qui valorisent les objets usuels sélectionnés. Outils, costumes, mobilier sont ainsi mis en lumière sur la pellicule et accèdent à un nouveau statut. Le chemin vers le musée de société est ouvert, celui qui voit la création des premiers écomusées.

Ce parcours inédit éclaire la naissance de nouvelles représentations, entre mémoire, modernité et hommage aux paysages et aux savoir-faire.

L’exposition interroge aussi la pertinence du sujet pour les artistes actuels qui livrent ainsi leur rapport au thème au travers d’œuvres singulières et par des formes d’expression diversifiées : Julien Beneyton, Nina Ferrer-Gleize, Hubert Munier, Jean-Baptiste Perret, Abel Tournissoux.

L’exposition bénéficie des labels Exposition d’intérêt national et Bicentenaire de la Photographie. .

Musée des Ursulines 5 Rue de la préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38

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English : Exposition temporaire « Le monde rural dans l’objectif »

L’événement Exposition temporaire « Le monde rural dans l’objectif » Mâcon a été mis à jour le 2026-09-01 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)