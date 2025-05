Exposition temporaire « L’Éloge des Vosges dans la Région de Guebwiller » – Guebwiller, 19 juin 2025 10:00, Guebwiller.

Venez découvrir une exposition consacrée aux représentations et usages des Vosges

Du 19 juin au 26 octobre 2025

Salle d’expositions temporaires du Cha^teau de la Neuenbourg (CIAP)

L’exposition L’Éloge des Vosges dans la Région de Guebwiller évoque les richesses des Hautes-Vosges, entre ressource économique et inspirations artistiques. Il est alors question des exploitations du bois, des mines, des chaumes mais aussi de l’histoire de la randonnée dans les Vosges jusqu’à la naissance d’un tourisme de moyenne montagne.

Outils de fabrication du fromage côtoient les affiches publicitaires des chemins de fer d’Alsace invitant à la découverte du Markstein ou du lac du Ballon mais aussi les premières cartes de randonnée pédestre, éditées par le Club Vosgien. Des films documentaires abordent d’une part la pratique de la transhumance par les familles de marcaires au pied du Petit Ballon, et d’autre part les représentations romantiques de ces pittoresques hauts-lieux des Vosges. Enfin, la transformation des marcairies en fermes-auberges est approfondie à travers une cartographie interactive.

Pour aller + LOIN :

Afin de poursuivre la découverte de l’exposition, 8 modules installés sur le territoire, à proximité des patrimoines vosgiens, prolongent certaines thématiques :

Des cascades dans le massif vosgien

> le Musée Théodore Deck & des Pays du Florival

Fronts et frontières sur le massif des Vosges (1871-1918)

> Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf

Patrimoine thermal alsacien

> Fondation François Schneider

Exposition Vosges Passion

> Dominicains de Haute-Alsace

Exposition Mer ou Montagne ?

> Médiathèque de Guebwiller

Jacob Steiner, marcaire du Lauchen

> Sentier entre le Lac de la Lauch et l’Oberlauchen

Vitrines Les plantes médicinales des Vosges

> Ancienne pharmacie de Guebwiller au 1, rue des Boulangers

Les Vosges en photo

> Office de Tourisme de la Région de Guebwiller

Exposition cre´e´e par le service Pays d’art et d’histoire de la Communaute´ de Communes de la Re´gion de Guebwiller.

HORAIRES D’OUVERTURE :

De juin à septembre -> du mercredi au dimanche, de 10h à 18h30

D’octobre à novembre -> du mercredi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

3 rue du 4 février

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 56 22 patrimoine@cc-guebwiller.fr

English :

Come and discover an exhibition devoted to the representations and uses of the Vosges

German :

Entdecken Sie eine Ausstellung, die sich mit der Darstellung und Nutzung der Vogesen befasst

Italiano :

Venite a scoprire una mostra dedicata alle rappresentazioni e agli usi dei Vosgi

Espanol :

Venga a descubrir una exposición dedicada a las representaciones y usos de los Vosgos

