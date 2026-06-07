Exposition temporaire L’encre des arbres Maison de la Forêt Montfiquet mercredi 1 juillet 2026.

Montfiquet

Exposition temporaire L’encre des arbres

Maison de la Forêt L’Embranchement Montfiquet Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-08-31 13:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Exposition temporaire à la Maison de la Forêt qui explore le dialogue entre texture, couleur et récupération, où chaque pièce raconte une histoire entre abstraction, mémoire et matière.

Exposition temporaire à la Maison de la Forêt qui explore le dialogue entre texture, couleur et récupération, où chaque pièce raconte une histoire entre abstraction, mémoire et matière.

Livres sculptés et fragments de palettes deviennent ici supports d’expression et de métamorphose. .

Maison de la Forêt L’Embranchement Montfiquet 14490 Calvados Normandie +33 2 31 21 46 00 accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

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English : Exposition temporaire L’encre des arbres

A temporary exhibition at the Maison de la Forêt exploring the dialogue between texture, colour and recycling, where each piece tells a story between abstraction, memory and matter.

L’événement Exposition temporaire L’encre des arbres Montfiquet a été mis à jour le 2026-06-07 par OT Isigny-Omaha