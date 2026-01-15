Exposition temporaire Les Amériques et la Réforme au Musée du Protestantisme (œuvres de Frédéric LERE) Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité Fontrieu

Exposition temporaire Les Amériques et la Réforme au Musée du Protestantisme (œuvres de Frédéric LERE)

Tarif : 6 EUR

Visite guidée

Date :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-06-14

Les œuvres présentées dans l’exposition Les Amériques et la Réforme resituent le contexte historique ayant amené l’exode huguenot vers les Amériques et évoquent l’héritage de cet exil.

Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité 235 Hameau La Ramade FERRIERES Fontrieu 81260 Tarn Occitanie +33 5 63 74 05 49 secretariat@mprl.fr

English :

The works presented in the exhibition The Americas and the Reformation set the historical context that led to the Huguenot exodus to the Americas, and evoke the legacy of this exile.

