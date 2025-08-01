Exposition temporaire « Les cycles Mervil » Musée de Pontarlier Pontarlier
Exposition temporaire « Les cycles Mervil »
Musée de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier Doubs
Début : 2025-08-01 10:00:00
fin : 2025-11-16 12:00:00
2025-08-01 2025-10-01
De 10h à 12h du lundi au vendredi et de 14h à 18h le week-end et les jours fériés. Fermé le mardi.
Organisé par le Musée de Pontarlier.
À l’occasion du passage du tour de France, le Musée de Pontarlier met en lumière une manufacture de cycles à la fortune tant remarquable qu’éphémère. Les collections présentées retracent l’aventure industrielle et sportive des Établissements Maire et Vuillemin et de leur marque Mervil . .
Musée de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com
