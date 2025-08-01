Exposition temporaire « Les cycles Mervil » Musée de Pontarlier Pontarlier

Musée de Pontarlier 2 Place d'Arçon Pontarlier

Début : 2025-08-01

fin : 2025-11-16

2025-08-01 2025-10-01

De 10h à 12h du lundi au vendredi et de 14h à 18h le week-end et les jours fériés. Fermé le mardi.

Organisé par le Musée de Pontarlier.

À l’occasion du passage du tour de France, le Musée de Pontarlier met en lumière une manufacture de cycles à la fortune tant remarquable qu’éphémère. Les collections présentées retracent l’aventure industrielle et sportive des Établissements Maire et Vuillemin et de leur marque Mervil . .

Musée de Pontarlier 2 Place d'Arçon Pontarlier 25300

