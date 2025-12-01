Exposition temporaire Les énergies de la terre Musée national Adrien Dubouché Limoges

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

L’exposition “Les énergies de la terre” est présentée au Musée national Adrien Dubouché du 12 décembre 2025 au 25 mai 2026.

Naturelle ou transformée, stockée ou en mouvement, spectaculaire ou invisible, l’énergie est partout. Au sein d’un parcours dynamique rythmé par un dialogue entre arts et sciences, l’exposition “Les énergies de la terre” invite les visiteurs à plonger au cœur même de la notion d’énergie et sur la perception qu’ont pu en avoir hommes, scientifiques et artistes, au fil du temps.

Installée dans les salles d’exposition temporaire du musée, l’exposition “Les énergies de la terre” bénéficie de nombreux prêts accordés par des institutions prestigieuses et des artistes contemporains. .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

