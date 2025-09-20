Exposition temporaire : Les Jaffeux, une famille d’artistes. Musée Sahut Volvic

Exposition temporaire : Les Jaffeux, une famille d’artistes. Musée Sahut Volvic samedi 20 septembre 2025.

Exposition temporaire : Les Jaffeux, une famille d’artistes. 20 et 21 septembre Musée Sahut Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

Puisant une partie de leur inspiration dans l’amour qu’ils ont en commun pour leur région, Charles Jaffeux (1902 – 1941), Jean Jaffeux (1931 – 2015) et Pierre Jaffeux (1938 – 2019) incarnent dans leur diversité la richesse artistique d’une famille dont la singularité méritait cette exposition.

Musée Sahut 2 Rue des Ecoles, 63530 Volvic, France Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473335733 https://www.ville-volvic.fr/musee-sahut Situé au cœur du Parc Naturel Régional des volcans d’Auvergne à Volvic, le domaine et le château de Bosredon accueillent depuis 1988 le musée Sahut.

L’édifice du XVIIIe siècle a été construit sur le modèle de villas italiennes néoclassiques par l’architecte riomois Attiret de Mannevil, qui agrémenta l’ensemble d’un jardin inspiré de ceux dessinés par André Le Nôtre, jardinier du roi Louis XIV et maître dans l’art du jardin à la française. Le bâtiment devenu aujourd’hui musée accueille de nombreuses collections d’objets d’art.

Puisant une partie de leur inspiration dans l’amour qu’ils ont en commun pour leur région, Charles Jaffeux (1902 – 1941), Jean Jaffeux (1931 – 2015) et Pierre Jaffeux (1938 – 2019) incarnent dans la…

© Musée Sahut