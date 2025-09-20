Exposition temporaire « Les Matous » d’Alain Bresson Musée Jean-Léon Gérôme Vesoul

Accès libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Des expositions temporaires se tiennent en période estivale dans la cour intérieure de l’ancien monastère des Ursulines. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les sculptures d’Alain Bresson, ses chats en terre cuite « expressionnistes ».

Musée Jean-Léon Gérôme 1 rue des Ursulines, 70000 Vesoul Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 76 51 54 https://www.vesoul.fr/sortir-bouger-se-divertir/musee-georges-garret.html https://www.facebook.com/profile.php?id=61571936773661;https://www.instagram.com/museegerome/;https://hautesaonetourisme.com/sinspirer/patrimoine-de-haute-saone/les-musees/musee-garret/ Initialement dédié aux Beaux-arts et au patrimoine local, le musée municipal de Vesoul est créé officiellement en 1882. Il s’installe en 1981 dans les espaces réhabilités de l’ancien couvent des Ursulines, au cœur du centre ancien. Le bâtiment patrimonial (protégé partiellement au titre des Monuments Historiques par arrêté d’inscription du 21 décembre 1992) donne alors une nouvelle dimension aux collections qui se déploient sur deux niveaux et s’ouvrent à l’archéologie locale. Depuis 2025 le musée porte le nom de Jean-Léon Gérôme, artiste natif de Vesoul très présent au sein des collections exposées.

© Musée Jean-Léon Gérôme