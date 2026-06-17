Exposition temporaire Les Ribin’ de l’Imaginaire Kerlouan
Exposition temporaire Les Ribin’ de l’Imaginaire Kerlouan mercredi 15 juillet 2026.
Kerlouan
Exposition temporaire Les Ribin’ de l’Imaginaire
Site de Meneham Kerlouan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:00:00
fin : 2026-12-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Cette exposition vous propose de découvrir les Ribin’ de l’Imaginaire, un ensemble d’œuvres artistiques installées sur différents sites de la Côte des Légendes. Imaginées par des artistes en lien avec le territoire, ces créations s’inspirent des paysages et des légendes locales. À travers cette exposition, partez à la rencontre des œuvres, découvrez leur démarche et repérez les lieux où elles sont installées pour poursuivre l’expérience en plein air. Une façon originale de découvrir ou redécouvrir la Côte des Légendes ! .
Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60
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English :
L’événement Exposition temporaire Les Ribin’ de l’Imaginaire Kerlouan a été mis à jour le 2026-06-17 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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