EXPOSITION TEMPORAIRE LEVER LA DORMANCE PAR TIFFANY VAILIER Cabestany jeudi 25 septembre 2025.

Avenue du 19 Mars 1962 Cabestany Pyrénées-Orientales

Tarif : 3 – 3 – 3

Début : Lundi 2025-09-25 10:00:00

fin : 2025-12-31 12:30:00

2025-09-25 2026-01-01

Venez découvrir la nouvelle exposition de Tiffany Vailier, Lever la dormance.

Avenue du 19 Mars 1962 Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 36 07 contact@maitredecabestany.fr

English :

Come and discover Tiffany Vailier’s new exhibition, Lever la dormance.

German :

Entdecken Sie die neue Ausstellung von Tiffany Vailier, Lever la dormance.

Italiano :

Venite a scoprire la nuova mostra di Tiffany Vailier, Lever la dormance.

Espanol :

Venga a descubrir la nueva exposición de Tiffany Vailier, Lever la dormance.

