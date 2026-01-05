Exposition temporaire L’Institut polaire français Paul-Émile Victor Espace des Mondes Polaires Prémanon
Exposition temporaire L’Institut polaire français Paul-Émile Victor
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : 5.5 – 5.5 – 7.5 EUR
Début : 2026-01-05 14:00:00
fin : 2026-04-30 18:00:00
2026-01-05 2026-02-07 2026-03-09 2026-03-30 2026-05-02 2026-05-30 2026-06-29 2026-08-31
Autour de six panneaux thématiques, cette exposition présente les missions et activités de l’Institut polaire français Paul-Émile Victor, dit IPEV.
L’occasion de découvrir l’intérêt des régions polaires pour la recherche scientifique et les différents lieux et stations de recherche ou exerce l’Institut.
Jusqu’en septembre 2026. Compris dans le billet d’entrée au Musée. .
+33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org
