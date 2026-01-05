Exposition temporaire L’Institut polaire français Paul-Émile Victor Espace des Mondes Polaires Prémanon

Exposition temporaire L’Institut polaire français Paul-Émile Victor

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 5.5 – 5.5 – 7.5 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-01-05 14:00:00

fin : 2026-04-30 18:00:00

2026-01-05 2026-02-07 2026-03-09 2026-03-30 2026-05-02 2026-05-30 2026-06-29 2026-08-31

Autour de six panneaux thématiques, cette exposition présente les missions et activités de l’Institut polaire français Paul-Émile Victor, dit IPEV.

L’occasion de découvrir l’intérêt des régions polaires pour la recherche scientifique et les différents lieux et stations de recherche ou exerce l’Institut.

Jusqu’en septembre 2026. Compris dans le billet d’entrée au Musée. .

+33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

Exposition temporaire L'Institut polaire français Paul-Émile Victor

