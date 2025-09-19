Exposition temporaire « L’Œil absolu. Le XXe siècle de Jacques Thuillier » Musée de la faïence Frédéric Blandin Nevers

Exposition temporaire « L’Œil absolu. Le XXe siècle de Jacques Thuillier » Musée de la faïence Frédéric Blandin Nevers vendredi 19 septembre 2025.

Exposition temporaire « L’Œil absolu. Le XXe siècle de Jacques Thuillier » 19 – 21 septembre Musée de la faïence Frédéric Blandin Nièvre

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Chercheur et professeur en histoire de l’art, Jacques Thuillier a légué à la Ville de Nevers ses fabuleuses archives de travail. Passionné par la peinture française des XVIIe et XIXe siècles, il s’est aussi fortement intéressé à la création de son époque. Cette exposition vous invite à (re)découvrir l’art du XXe siècle à travers son regard : la manière dont il écrit l’histoire de la création mais aussi les œuvres qu’il a collectionnées et les artistes modernes qu’il a fréquentés. Productions secrètes, ses dessins, peintures et poèmes seront aussi présentés.

Musée de la faïence Frédéric Blandin 16 Rue Saint-Genest, 58000 Nevers, France Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386684460 https://culture.nevers.fr/musee Ancienne abbaye Notre-Dame de Nevers et hôtel particulier.

Chercheur et professeur en histoire de l’art, Jacques Thuillier a légué à la Ville de Nevers ses fabuleuses archives de travail. Passionné par la peinture française des XVIIe et XIXe siècles, il à la…

© Ville de Nevers