Exposition temporaire LUNE – Le Vaisseau Strasbourg
samedi 3 octobre 2026 · Strasbourg
Informations pratiques
Strasbourg
Exposition temporaire LUNE – Le Vaisseau
1 bis rue Philippe Dollinger Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-03 10:00:00
fin : 2028-01-06 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Préparez-vous à un voyage périlleux, glissez-vous dans la peau d’un ou d’une astronaute et imaginez l’habitat de demain dans les Cités de la lune !
La conquête lunaire vous fait rêver ? Et si nous pouvions vivre sur la LUNE ? Si c’est possible, comment l’envisageons-nous ? Qu’y ferions-nous ?
Tentez de répondre à ces questions en parcourant nos trois espaces d’exposition à la fois ludiques et pédagogiques ! Préparez-vous à un voyage périlleux en empruntant le Tremplin vers la LUNE. Glissez-vous dans la peau d’un ou d’une astronaute, explorez les lieux et gérez vos ressources en intégrant une « Base sur la LUNE ». Enfin, posez vos bagages et imaginez l’habitat de demain dans les Cités de la LUNE. Et si vous participiez vous aussi, à votre échelle, à cette épopée sélène ?
Un espace conseillé à partir de 7 ans.
Une exposition réalisée avec l’aimable soutien de VEGA France, le CNES et la Haute École des Arts du Rhin (HEAR). .
1 bis rue Philippe Dollinger Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 26 69 info@levaisseau.com
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English :
Get ready for a perilous journey, step into the shoes of an astronaut, and imagine the homes of the future in the Cities of the Moon!
L’événement Exposition temporaire LUNE – Le Vaisseau Strasbourg a été mis à jour le 2026-09-11 par Le Vaisseau
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