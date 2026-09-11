Informations pratiques

Strasbourg

Exposition temporaire LUNE – Le Vaisseau

1 bis rue Philippe Dollinger Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-03 10:00:00

fin : 2028-01-06 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Préparez-vous à un voyage périlleux, glissez-vous dans la peau d’un ou d’une astronaute et imaginez l’habitat de demain dans les Cités de la lune !

La conquête lunaire vous fait rêver ? Et si nous pouvions vivre sur la LUNE ? Si c’est possible, comment l’envisageons-nous ? Qu’y ferions-nous ?

Tentez de répondre à ces questions en parcourant nos trois espaces d’exposition à la fois ludiques et pédagogiques ! Préparez-vous à un voyage périlleux en empruntant le Tremplin vers la LUNE. Glissez-vous dans la peau d’un ou d’une astronaute, explorez les lieux et gérez vos ressources en intégrant une « Base sur la LUNE ». Enfin, posez vos bagages et imaginez l’habitat de demain dans les Cités de la LUNE. Et si vous participiez vous aussi, à votre échelle, à cette épopée sélène ?

Un espace conseillé à partir de 7 ans.

Une exposition réalisée avec l’aimable soutien de VEGA France, le CNES et la Haute École des Arts du Rhin (HEAR). .

1 bis rue Philippe Dollinger Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 26 69 info@levaisseau.com

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English :

Get ready for a perilous journey, step into the shoes of an astronaut, and imagine the homes of the future in the Cities of the Moon!

L’événement Exposition temporaire LUNE – Le Vaisseau Strasbourg a été mis à jour le 2026-09-11 par Le Vaisseau