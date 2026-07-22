Exposition Temporaire Marie-Anne Thieffry Castel Beau Site Perros-Guirec
samedi 25 juillet 2026 · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
Exposition Temporaire Marie-Anne Thieffry Castel Beau Site
Plage de Saint-Guirec Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-07-25
Exposition temporaire de Marie-Anne Thieffry, sculptrice de carton du 25 juillet au 16 août 2026.
Entrée libre, exposition visible dans le salon et la verrière du Castel Beau Site.
L’artiste Marie-Anne Thieffry a développé une technique unique de dentelle de carton , entièrement façonnée à partir de carton recyclé.
À la croisée du design et de la sculpture, son travail conjugue création et engagement environnemental, une démarche qui résonne pleinement avec notre label Clé Verte. .
Plage de Saint-Guirec Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 40 87
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English :
L’événement Exposition Temporaire Marie-Anne Thieffry Castel Beau Site Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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