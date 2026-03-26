Exposition temporaire Miss de Jean-Michel Hannecart, artiste peintre Saint-Quentin

Exposition temporaire Miss de Jean-Michel Hannecart, artiste peintre

28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin Aisne

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-03-28

Découvrez la nouvelle exposition temporaire au Musée des Beaux-Arts Antoine-Lécuyer, du 28 mars au 26 avril 2026 Miss de Jean-Michel Hannecart, artiste peintre.

La série Miss se compose de douze portraits représentant des femmes d’origines et d’âges différents. Réalisées entre 2022 et 2025, ces œuvres mêlent aquarelle, huile et blanc de Meudon sur papier.

Tarif d’entrée TP 5€/ TR 2,5€

Exposition incluse dans le billet d’entrée au musée.

Horaires d’ouverture du Musée

– Du mardi au dimanche de 14h à 18h.

– Le mercredi et le samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

– Fermé le lundi et les 1er janvier, 1er mai, dimanche de Pâques, lundi de Pentecôte, 1er et 11 novembre et 25 décembre.

Renseignements au 03.23.06.93.98

Découvrez la nouvelle exposition temporaire au Musée des Beaux-Arts Antoine-Lécuyer, du 28 mars au 26 avril 2026 Miss de Jean-Michel Hannecart, artiste peintre.

La série Miss se compose de douze portraits représentant des femmes d’origines et d’âges différents. Réalisées entre 2022 et 2025, ces œuvres mêlent aquarelle, huile et blanc de Meudon sur papier.

Tarif d’entrée TP 5€/ TR 2,5€

Exposition incluse dans le billet d’entrée au musée.

Horaires d’ouverture du Musée

– Du mardi au dimanche de 14h à 18h.

– Le mercredi et le samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

– Fermé le lundi et les 1er janvier, 1er mai, dimanche de Pâques, lundi de Pentecôte, 1er et 11 novembre et 25 décembre.

Renseignements au 03.23.06.93.98 .

28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 06 93 98 musee.lecuyer@saint-quentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the new temporary exhibition at the Musée des Beaux-Arts Antoine-Lécuyer, from March 28 to April 26, 2026: Miss de Jean-Michel Hannecart, artiste peintre.

The Miss series comprises twelve portraits of women of different ages and backgrounds. Produced between 2022 and 2025, these works combine watercolor, oil and blanc de Meudon on paper.

Admission: TP: 5? TR: 2.5?

Exhibition included in museum ticket.

Museum opening hours

– Tuesday to Sunday, 2pm to 6pm.

– Wednesdays and Saturdays 10.30am to 12.30pm and 2pm to 6pm.

– Closed on Mondays, January 1, May 1, Easter Sunday, Whit Monday, November 1 and 11 and December 25.

Information on 03.23.06.93.98

L’événement Exposition temporaire Miss de Jean-Michel Hannecart, artiste peintre Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-03-24 par OT du Saint-Quentinois