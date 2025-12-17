Exposition temporaire Mon enfance, 1939-1945 Voie des Français Libres Courseulles-sur-Mer

Exposition temporaire Mon enfance, 1939-1945

À l’occasion du 100è anniversaire de l’Aviation Royale du Canada, cette exposition commémore le rôle de l’ARC pendant la Seconde Guerre mondiale

A partir du 7 février 2026, plongez dans le quotidien des enfants normands et canadiens pendant la Seconde Guerre mondiale.

Cette exposition invitera les visiteurs à découvrir la guerre à travers les yeux d’enfants des deux côtés de l’Atlantique. À travers des témoignages personnels, des objets et des photographies, le Centre Juno Beach explorera comment de jeunes vies ont été façonnées par l’Occupation, les combats, la libération et la reconstruction.

À travers ces histoires intimes, les visiteurs comprendront comment les enfants se sont adaptés, ont survécu, souvent avec résilience, pendant les heures les plus sombres de l’humanité. Les histoires seront racontées à travers différentes thématiques

Le Poids de l’occupation (1940-1944) à l’école et à la maison

Le Jour J (6 juin 1944)

La Bataille de Normandie (juin–septembre 1944)

La Libération et les cicatrices de la guerre (1944 à aujourd’hui)

Les absences vécues par les enfants français et canadiens. .

On the occasion of the 100th anniversary of the Royal Canadian Air Force, this exhibition commemorates the role of the RCAF during the Second World War

