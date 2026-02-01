Exposition temporaire Mon petit grain de sel Kutzenhausen

Exposition temporaire Mon petit grain de sel

1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-08 11:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-02-08

L’exposition, ainsi que les conférences et les animations qui l’accompagneront, s’intéresseront à la mémoire saline de notre territoire, aux usages locaux du sel et à la prospection du lithium.

Enrichi par des dépôts marins, le sous-sol de l’Outre-Forêt regorge de ressources naturelles, pétrole, asphalte, sel, lithium, dont l’exploitation a façonné les paysages ou les transforme encore… La Maison Rurale de l’Outre-Forêt vous propose d’explorer la thématique du sel dans tous ses états ses utilisations culinaires, du procédé de la lacto-fermentation à la salaison, la technique de grès au sel au travers des poteries de Betschdorf, la fabuleuse histoire du bretzel et sa symbolique… Elle s’intéresse également aux utilisations passées et enjeux actuels du lithium. Programmées tout au long de cette exposition pleine de saveurs, conférences et animations permettront à chacun de mettre… son grain de sel ! .

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr

English :

The exhibition, along with the accompanying lectures and events, will focus on our region?s salt memory, local uses of salt and lithium prospecting.

