Exposition temporaire Nous, homo sapiens, homme sage Musée de la Préhistoire Vassieux-en-Vercors

Musée de la Préhistoire 600, l'Hâle Vassieux-en-Vercors Drôme
Début : 2026-05-02
fin : 2026-11-01
2026-05-02
Nous, Homo sapiens, Homme sage
Exposition en dix panneaux à voir à l’extérieur du Musée, dans le sous bois, à partir du 2 mai 2025.
Production Double Hélice.
+33 4 75 48 27 81 info@prehistoire-vercors.fr
English :
We, Homo sapiens, wise man
Ten-panel exhibition to be seen outside the Museum, in the undergrowth, from May 2, 2025.
Produced by Double Hélice.
