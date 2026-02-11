Exposition temporaire Nous, homo sapiens, homme sage

Musée de la Préhistoire
Vassieux-en-Vercors
Drôme

Début : 2026-05-02

fin : 2026-11-01

2026-05-02

Exposition en dix panneaux à voir à l’extérieur du Musée, dans le sous bois, à partir du 2 mai 2025.



Production Double Hélice.

English :

We, Homo sapiens, wise man



Ten-panel exhibition to be seen outside the Museum, in the undergrowth, from May 2, 2025.



Produced by Double Hélice.

