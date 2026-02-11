Exposition temporaire Nous, homo sapiens, homme sage Musée de la Préhistoire Vassieux-en-Vercors

Exposition temporaire Nous, homo sapiens, homme sage

Musée de la Préhistoire 600, l’Hâle Vassieux-en-Vercors Drôme

Début : 2026-05-02
fin : 2026-11-01

2026-05-02

Nous, Homo sapiens, Homme sage

Exposition en dix panneaux à voir à l’extérieur du Musée, dans le sous bois, à partir du 2 mai 2025.

Production Double Hélice.
Musée de la Préhistoire 600, l’Hâle Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 27 81  info@prehistoire-vercors.fr

English :

We, Homo sapiens, wise man

Ten-panel exhibition to be seen outside the Museum, in the undergrowth, from May 2, 2025.

Produced by Double Hélice.

