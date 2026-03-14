Exposition temporaire Nuit Cuisery
Exposition temporaire Nuit Cuisery dimanche 5 avril 2026.
Exposition temporaire Nuit
Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-04-05
Exposition réalisée par Le Museum D’Histoire Naturelle
Du 5 avril au 1 er novembre 2026
La nuit est un phénomène naturel qui a, de tout temps, fasciné l’homme. Elle est synonyme de mystère et peut enchanter autant qu’elle peut impressionner, que l’on soit grand ou petit.
L’exposition propose un voyage à la rencontre du ciel étoilé, d’une forêt avec ses habitants nocturnes en pleine activité ainsi qu’un espace de quiétude sur le sommeil et le rêve… avant de finir sur les mythes et monstres de la nuit.
Evènements associés à l’exposition
Nuit des musées samedi 17 mai
Animation photo nuit et crépuscule avec Julien Arbez mercredi 29 juillet
Nuit des étoiles samedi 8 aout
Eclipse solaire mercredi 12 août
Animation photo nuit et crépuscule avec Julien Arbez Samedi 29 aout
Séances de planétarium, tous les mercredis, jeudis et vendredis pendant les vacances scolaires .
Rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
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English : Exposition temporaire Nuit
L’événement Exposition temporaire Nuit Cuisery a été mis à jour le 2026-03-11 par Centre EDEN