Exposition temporaire Nuit

Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-04-05

Exposition réalisée par Le Museum D’Histoire Naturelle

Du 5 avril au 1 er novembre 2026

La nuit est un phénomène naturel qui a, de tout temps, fasciné l’homme. Elle est synonyme de mystère et peut enchanter autant qu’elle peut impressionner, que l’on soit grand ou petit.

L’exposition propose un voyage à la rencontre du ciel étoilé, d’une forêt avec ses habitants nocturnes en pleine activité ainsi qu’un espace de quiétude sur le sommeil et le rêve… avant de finir sur les mythes et monstres de la nuit.

Evènements associés à l’exposition

Nuit des musées samedi 17 mai

Animation photo nuit et crépuscule avec Julien Arbez mercredi 29 juillet

Nuit des étoiles samedi 8 aout

Eclipse solaire mercredi 12 août

Animation photo nuit et crépuscule avec Julien Arbez Samedi 29 aout

Séances de planétarium, tous les mercredis, jeudis et vendredis pendant les vacances scolaires .

Rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

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English : Exposition temporaire Nuit

L’événement Exposition temporaire Nuit Cuisery a été mis à jour le 2026-03-11 par Centre EDEN