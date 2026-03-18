Exposition temporaire On a entendu chanter les oiseaux

48 Rue Edouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-28

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-03-28

On a entendu chanter les oiseaux donne la parole à 100 Français sur le thème de la Covid 19 et des confinements successifs.

Pour ce faire, Françoise Dorelli et Thomas Symonds ont sillonné le pays à la recherche de Français de tous horizons des bouchers, des professeurs des écoles, des élus, des Compagnons d’Emmaus, des infirmiers, des repris de justice, des artistes, des entrepreneurs, … pour les photographier, et leur demander de répondre à un questionnaire portant sur la crise et leur vision de la France.

Compris dans le billet d’entrée du musée

Informations 02 35 04 53 98 ou musee@mairie-sna.fr .

48 Rue Edouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 53 98 musee@mairie-sna.fr

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English : Exposition temporaire On a entendu chanter les oiseaux

L’événement Exposition temporaire On a entendu chanter les oiseaux Saint-Nicolas-d’Aliermont a été mis à jour le 2026-03-13 par Communauté de communes des Falaises du Talou