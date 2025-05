Exposition temporaire « Opinel monte sur les planches » – Musée Opinel Saint-Jean-de-Maurienne, 26 juin 2025 09:00, Saint-Jean-de-Maurienne.

Dans cette nouvelle exposition, Opinel entre en scène et retrace son histoire à travers le langage du théâtre. Cet été, assistez à des représentations de scénettes inédites mises en scène par la Compagnie Daniel Gros !

Musée Opinel 25 Rue Jean Jaurès

Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 64 04 78 musee@opinel.com

English : Opinel takes to the stage » temporary exhibition

In this new exhibition, Opinel takes to the stage, retracing its history through the language of theater. This summer, attend performances of original sketches staged by Compagnie Daniel Gros!

German :

In dieser neuen Ausstellung tritt Opinel auf die Bühne und erzählt seine Geschichte mit Hilfe der Sprache des Theaters. Besuchen Sie diesen Sommer die Aufführungen unveröffentlichter Szenen, die von der Compagnie Daniel Gros inszeniert werden!

Italiano :

In questa nuova mostra, Opinel sale sul palcoscenico e ripercorre la sua storia attraverso il linguaggio del teatro. Quest’estate, venite a vedere la Compagnia Daniel Gros che mette in scena una serie di sketch mai visti prima!

Espanol :

En esta nueva exposición, Opinel se sube al escenario y recorre su historia a través del lenguaje teatral. Este verano, venga a ver a la compañía Daniel Gros representar una serie de sketches nunca vistos

