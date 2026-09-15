Informations pratiques

Anglet

Exposition temporaire : « R Evolution : la part de vivant dans le bâtiment »

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-09-29

Nobatek, la Communauté d’agglomération Pays Basque, Odéys et Ceebios explorent la part du vivant dans le bâtiment.

Cette exposition permettra de mieux comprendre comment les mécanismes naturels sont reproduits dans le bâti afin de répondre aux enjeux environnementaux et sanitaires.

Bio inspiration et vivant deviennent ainsi des leviers puissants pour inventer les bâtiments de demain !

Tout public, dès 18 ans. .

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

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English : Exposition temporaire : « R Evolution : la part de vivant dans le bâtiment »

L’événement Exposition temporaire : « R Evolution : la part de vivant dans le bâtiment » Anglet a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Anglet