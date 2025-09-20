Exposition temporaire Rick Owens, Temple of Love Palais Galliera Paris

Exposition temporaire Rick Owens, Temple of Love Palais Galliera Paris samedi 20 septembre 2025.

Tarif Plein: 14€ / Tarif réduit: 12€ / Gratuit pour les personnes en situation de handicap et leur accompagnateur. Réservation recommandée sur: https://www.billetterie-parismusees.paris.fr

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Palais Galliera présente la première exposition à Paris dédiée à Rick Owens, qui propose une traversée de l’œuvre de ce créateur de mode avant-gardiste, de ses débuts à Los Angeles à ses collections les plus récentes. Fasciné par le sacré, Rick Owens dévoile les références multiples de ses créations, de Joris-Karl Huysmans à l’art moderne et contemporain, en passant par les grands films hollywoodiens du début du XXe siècle. Directeur artistique de l’exposition, il imagine avec le Palais Galliera un parcours qui s’étend à la façade et au jardin du musée.

Palais Galliera 10 Avenue Pierre Ier de Serbie, 75116 Paris, France Paris 75116 Paris 16e Arrondissement Paris Île-de-France +33156528600 https://www.palaisgalliera.paris.fr Le Palais Galliera conserve d’inestimables collections, parmi les plus riches au monde. Estimées aujourd’hui à près de 200.000 œuvres (vêtements, accessoires, photographies, dessins…), ces collections sont le reflet des codes de l’habillement en France, du XVIIIe siècle à nos jours, et font régulièrement l’objet d’expositions à Paris, en France et à l’étranger. Métro ligne 9 – arrêts Iéna ou Alma-Marceau. RER ligne C – arrêt Pont de l’Alma. Bus : lignes 32, 63, 82 – arrêt Iéna / lignes 42, 72, 80, 92 – arrêt Alma-Marceau. Vélib’ : stations aux 4 rue de Longchamp, 1 rue Bassano et 2 avenue Marceau.

