Exposition temporaire “Secrets de couleurs la teinture dans l’Antiquité” Ferme des Bouchauds Saint-Cybardeaux

Exposition temporaire “Secrets de couleurs la teinture dans l’Antiquité”

Ferme des Bouchauds ESPACE D’INTERPRÉTATION DU GALLO-ROMAIN Saint-Cybardeaux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-07-01 2026-10-21

Exposition temporaire, du mercredi 8 avril au samedi 31 octobre 2026.

Laissez-vous surprendre par l’ingéniosité et la richesse des pratiques gallo-romaines qui donnaient aux étoffes leurs éclats et leurs significations.

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Ferme des Bouchauds ESPACE D’INTERPRÉTATION DU GALLO-ROMAIN Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 26 19 marcuzzi.otrouillac@gmail.com

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English :

Temporary exhibition, Wednesday April 8 to Saturday October 31, 2026.

Let yourself be surprised by the ingenuity and richness of Gallo-Roman practices that gave fabrics their brilliance and meaning.

L’événement Exposition temporaire “Secrets de couleurs la teinture dans l’Antiquité” Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme du Rouillacais