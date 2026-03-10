Exposition temporaire “Secrets de couleurs la teinture dans l’Antiquité” Ferme des Bouchauds Saint-Cybardeaux
Exposition temporaire “Secrets de couleurs la teinture dans l’Antiquité” Ferme des Bouchauds Saint-Cybardeaux mercredi 8 avril 2026.
Exposition temporaire “Secrets de couleurs la teinture dans l’Antiquité”
Ferme des Bouchauds ESPACE D’INTERPRÉTATION DU GALLO-ROMAIN Saint-Cybardeaux Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-08 14:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-07-01 2026-10-21
Exposition temporaire, du mercredi 8 avril au samedi 31 octobre 2026.
Laissez-vous surprendre par l’ingéniosité et la richesse des pratiques gallo-romaines qui donnaient aux étoffes leurs éclats et leurs significations.
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Ferme des Bouchauds ESPACE D’INTERPRÉTATION DU GALLO-ROMAIN Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 26 19 marcuzzi.otrouillac@gmail.com
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English :
Temporary exhibition, Wednesday April 8 to Saturday October 31, 2026.
Let yourself be surprised by the ingenuity and richness of Gallo-Roman practices that gave fabrics their brilliance and meaning.
L’événement Exposition temporaire “Secrets de couleurs la teinture dans l’Antiquité” Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme du Rouillacais