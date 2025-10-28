Exposition temporaire Seltz

Découvrez l’exposition temporaire à la Maison Krumacker, avec des costumes d’époque et des panneaux explicatifs, réalisée par l’association Guerres Historiques.

Visites libres et gratuites aux horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme.

Visites guidées groupes payantes, sur réservation uniquement. .

English :

Discover the temporary exhibition at Maison Krumacker, with period costumes and explanatory panels, organized by the Guerres Historiques association.

German :

Entdecken Sie die Sonderausstellung im Krumacker-Haus mit historischen Kostümen und erklärenden Schildern, die von der Vereinigung Guerres Historiques zusammengestellt wurde.

Italiano :

Scoprite la mostra temporanea alla Maison Krumacker, con costumi d’epoca e pannelli esplicativi, allestita dall’associazione Guerres Historiques.

Espanol :

Descubra la exposición temporal de la Maison Krumacker, con trajes de época y paneles explicativos, organizada por la asociación Guerres Historiques.

