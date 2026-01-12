Exposition Temporaire Sors de ta Réserve Route de Montmeyan Quinson

Exposition Temporaire Sors de ta Réserve

A l’occasion de ses 40 ans, la Réserve Naturelle géologique de Haute-Provence se livre sans réserve !

Sors de ta réserve! est une invitation à explorer la richesse du territoire . Venez observer les ammonites, les ichthyosaures et autres plésiosaures.

Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 09 59 contact-musee-prehistoire@le04.fr

English :

On the occasion of its 40th anniversary, the Haute-Provence Geological Nature Reserve is revealing itself without reserve!

Sors de ta réserve is an invitation to explore the richness of the territory. Come and see ammonites, ichthyosaurs and plesiosaurs.

