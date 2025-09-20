Exposition temporaire sur l’architecture des bâtiments publics varois au XIXe siècle Archives départementales du Var Draguignan

Exposition temporaire sur l’architecture des bâtiments publics varois au XIXe siècle Archives départementales du Var Draguignan samedi 20 septembre 2025.

Exposition temporaire sur l’architecture des bâtiments publics varois au XIXe siècle Samedi 20 septembre, 14h00 Archives départementales du Var Var

Nombre de places limité – sur inscriptions uniquement par mail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Une exposition temporaire sur l’architecture des bâtiments publics au XIXe siècle.

Des visites guidées seront proposées toutes les heures, de 14h à 17h. L’exposition présente au public des plans des principaux bâtiments publics du département : hôtel de préfecture, hôtels de ville, édifices cultuels, écoles, gares… un siècle d’histoire de notre département à travers ses bâtiments.

Archives départementales du Var 660 boulevard Kennedy 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « ad83@var.fr »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Archives départementales du Var