Exposition temporaire Tous Branchés ! Petit-Caux

Exposition temporaire Tous Branchés !

3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-14

fin : 2026-08-16

LE MUSÉE D’HISTOIRE DE LA VIE QUOTIDIENNE VOUS PROPOSE UN VOYAGE DANS L’HISTOIRE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Comment communiquait-on avant les smartphones ? Avez-vous déjà navigué sur un Minitel ? Utilisé un Tatoo ou encore personnalisé votre sonnerie de téléphone ? Quel était votre dessin animé préféré lorsque vous étiez enfant ? Ou votre émission de radio à l’adolescence ? Et aujourd’hui, quel rapport entretenez-vous avec les écrans ?

C’est à ces questions que se propose de répondre la première exposition temporaire de l’année 2026 Tous branchés ! De la radio au smartphone, histoire des télécommunications . Du 14 février au 16 août 2026, plongez dans une époque, pas si lointaine, qui a vu émerger la radio, le téléphone, la télévision et les premiers ordinateurs.

Cette exposition s’intéresse à l’impact que ces quatre moyens de communication ont eu sur la société française à partir de 1910 et jusqu’à nos jours. Deux reconstitutions seront plus particulièrement aménagées afin de vous faire (re)découvrir le quotidien des Français des années 1960 et 1980. Un espace de manipulation sera également mis en place pour revivre l’expérience de navigation d’un Minitel.

Autour de l’exposition …

Le programme des animations autour de cette exposition est à retrouver sur notre site internet. Un catalogue de l’exposition ainsi que des produits dérivés (magnets, …) ou en lien avec la thématique sont également en vente à la boutique du musée. .

3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 31 61 mhvq@mairiepetitcaux.fr

