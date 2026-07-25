EXPOSITION TEMPORAIRE VOYAGES ARCHÉOLOGIQUES, À la découverte du patrimoine manchois avec les érudits du XIXème siècle Cerisy-la-Forêt

Informations pratiques

Cerisy-la-Forêt

EXPOSITION TEMPORAIRE VOYAGES ARCHÉOLOGIQUES, À la découverte du patrimoine manchois avec les érudits du XIXème siècle

L’Église Cerisy-la-Forêt Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-10-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Du 15 août au 15 octobre 2026, les Amis de l’Abbaye ont le plaisir d’accueillir l’exposition Voyages

archéologiques, À la découverte du patrimoine manchois avec les érudits du XIXème siècle gracieusement mise à disposition par les Archives départementales de la Manche Maison de l’histoire de la Manche.

Réalisée en 2016 par les Archives de la Manche et la direction des musées de la ville d’Avranches, l’exposition, composée de 27 panneaux, propose aux visiteurs de revisiter 23 monuments emblématiques du territoire tels le Mont Saint-Michel, la cathédrale de Coutances, le site préhistorique des Pierres Pouquelées de Vauville, le Hague-Dicke, les thermes romains d’Alauna, les châteaux de Saint-Sauveur-le-Vicomte et de Bricquebec, les abbayes de Cerisy-la-Forêt, de Savigny, de La Lucerne, de Hambye et bien d’autres sites encore, à travers le regard des érudits du XIXème siècle.

À partir de leurs notes, croquis, gravures ou publications, les visiteurs découvrent comment ces historiens, archéologues, amateurs et artistes ont abordé, étudié, contribué à la connaissance de ces grands lieux du patrimoine local et participé activement à leur sauvegarde en œuvrant à l’éveil de la conscience patrimoniale.

Accès aux heures et conditions d’entrée habituelles sans supplément.

En août, tous les jours de 10h à 18h.

En septembre, tous les jours de 11h à 18h.

En octobre, samedis et dimanches uniquement, de 12h à 18h. .

L’Église Cerisy-la-Forêt 50680 Manche Normandie +33 2 33 57 34 63 abbaye-cerisy@orange.fr

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English : EXPOSITION TEMPORAIRE VOYAGES ARCHÉOLOGIQUES, À la découverte du patrimoine manchois avec les érudits du XIXème siècle

L’événement EXPOSITION TEMPORAIRE VOYAGES ARCHÉOLOGIQUES, À la découverte du patrimoine manchois avec les érudits du XIXème siècle Cerisy-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Saint-Lô