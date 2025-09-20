Exposition temporaire “Xavier de Langlais et Sainte-Anne-d’Auray”’ Galerie du cloître Sainte-Anne-d’Auray

gratuit exceptionnellement pour les JEP

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

L’exposition de la Galerie du Cloître met à l’honneur Xavier de Langlais au sein du parcours permanent.

L’artiste breton a réalisé des gravures illustrant notamment les apparitions de sainte Anne à Yvon Nicolazic et la découverte de la statue. Une vitrine de l’exposition est spécialement consacrée à la présentation de ces œuvres.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Académie et Ti Douar Alré proposent de s’inspirer des œuvres de ce grand artiste à l’occasion d’un atelier d’initiation à la linogravure (samedi 20 septembre).

Galerie du cloître 56400, Sainte-Anne-d'Auray Sainte-Anne-d'Auray 56400 Morbihan Bretagne Galerie du cloître du 17e siècle. Classée au titre des Monuments Historiques. Fermée au public pour rénovation depuis presque 3 ans, elle a réouvert début juillet 2024.

