Exposition temporaire Xavier de Langlais et sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray

A la Médiathèque Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025

Auteur de gravures illustrant notamment les apparitions de Sainte Anne à Yvon Nicolazic et la découverte de la Statue, une vitrine de l’exposition est spécialement consacrée à la présentation de ces gravures. .

A la Médiathèque Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23

