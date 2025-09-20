Exposition temporaire Xavier de Langlais et sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray
A la Médiathèque Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025
Auteur de gravures illustrant notamment les apparitions de Sainte Anne à Yvon Nicolazic et la découverte de la Statue, une vitrine de l’exposition est spécialement consacrée à la présentation de ces gravures. .
A la Médiathèque Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23
