Exposition « Temporalités cosmogoniques » Salle Cura Bona Curzon

Exposition « Temporalités cosmogoniques » Salle Cura Bona Curzon vendredi 3 octobre 2025.

Exposition « Temporalités cosmogoniques »

Salle Cura Bona Rue du Logis Curzon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 15:00:00

fin : 2025-10-12 18:30:00

Date(s) :

2025-10-03 2025-10-04 2025-10-10

.

Salle Cura Bona Rue du Logis Curzon 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 72 71 45 37 dicietdailleurscurzon@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition « Temporalités cosmogoniques » Curzon a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral