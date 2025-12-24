Exposition Tempus fugit – 25 ans du bâtiment du Frac, Frac des Pays de la Loire – Carquefou Carquefou

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-27 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

En septembre 2000, à l’aube d’un nouveau millénaire, le Frac des Pays de la Loire ouvrait ses portes à Carquefou, dans le premier bâtiment conçu spécifiquement pour abriter ses activités, aujourd’hui propriété de la Région Pays de la Loire.Un quart de siècle plus tard, le Frac rend hommage à son architecte, Jean-Claude Pondevie, et propose une exposition inédite : Tempus fugit.Elle rassemble des œuvres acquises ou produites en 2000 et en 2025, créant des dialogues inattendus et des rencontres artistiques entre deux époques. L’exposition met en lumière une sélection d’œuvres de la collection, marquée par une explosion de couleurs vives et une réflexion sur le temps, l’énergie et l’espace. Exposition du 15 novembre 2025 au 4 janvier 2026 :mercredi au dimanche de 14h à 18hFermée les 24, 25, 31 décembre 2025 et 1er janvier 2026

Frac des Pays de la Loire – Carquefou Carquefou 44470

02 28 01 50 00 http://www.fracdespaysdelaloire.com contact@fracdespaysdelaloire.com https://fracdespaysdelaloire.com/programmation/tempus-fugit/



