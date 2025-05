Exposition TENSION(S) Fabrice Fournier alias Fifou – Rouen, 5 juin 2025 14:00, Rouen.

Exposition TENSION(S) Fabrice Fournier alias Fifou 107 Allée François Mitterrand Rouen

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-05 14:00:00

fin : 2025-07-27 18:00:00

2025-06-05

Avec TENSION(S), le photographe star de la scène rap hexagonale donne à voir la singularité de son style tout en contrastes et confirme sa stature d’artiste contemporain.

Depuis 25 ans qu’il travaille pour la scène rap française, Fabrice Fournier alias Fifou ne compte plus le nombre de pochettes de disques dont il a signé la direction artistique. Certaines de ses covers, comme Noir D**** de Youssoupha (2012), Dans la légende de PNL (2016), Land de Kekra (2018) ou Monument d’Alkpote (2019) sont désormais célèbres et ont fait de lui une figure influente du monde de la musique. Plus récemment, l’une de ses photographies est aussi devenue un « mème » sur Internet, assurant à l’artiste français une visibilité planétaire.

Il faut dire que celui-ci manie comme personne l’art de la “punchline” et de l’uppercut sous une apparence de fidélité aux codes visuels du rap, son style est tout en audace et en pas de côtés. Mêlant portraits et paysages, numérique et argentique, approche quasi documentaire des cultures urbaines et compositions truffées de références à la peinture classique, à l’architecture ou au cinéma, sa patte lui a déjà valu d’exposer ses œuvres à plusieurs reprises.

Rendez-vous au Hangar 107 du 5 juin au 27 juillet 2025

English : Exposition TENSION(S) Fabrice Fournier alias Fifou

With TENSION(S), the star photographer of the French rap scene reveals the singularity of his style, full of contrasts, and confirms his stature as a contemporary artist.

Fabrice Fournier, alias Fifou, has been working for the French rap scene for 25 years, and has been responsible for the artistic direction of countless record covers. Some of his covers, such as Youssoupha?s Noir D**** (2012), PNL?s Dans la légende (2016), Kekra?s Land (2018) or Alkpote?s Monument (2019) are now famous and have made him an influential figure in the music world. More recently, one of his photographs has also become an Internet meme, giving the French artist worldwide visibility.

It has to be said that the French artist wields the art of the ?punchline? and the uppercut like no one else: beneath an appearance of fidelity to the visual codes of rap, his style is all about daring and side-stepping. Blending portraits and landscapes, digital and film, a quasi-documentary approach to urban cultures and compositions peppered with references to classical painting, architecture and cinema, his style has already earned him several exhibitions.

Visit Hangar 107 from June 5 to July 27, 2025

German :

Mit TENSION(S) zeigt der Starfotograf der französischen Rap-Szene die Einzigartigkeit seines kontrastreichen Stils und bestätigt seinen Status als zeitgenössischer Künstler.

Fabrice Fournier alias Fifou arbeitet seit 25 Jahren für die französische Rap-Szene und zählt die Anzahl der Plattencover, für die er die künstlerische Leitung übernommen hat, nicht mehr. Einige seiner Cover wie Noir D**** von Youssoupha (2012), Dans la légende von PNL (2016), Land von Kekra (2018) oder Monument von Alkpote (2019) sind mittlerweile berühmt und haben ihn zu einer einflussreichen Figur in der Musikwelt gemacht. In jüngster Zeit wurde auch eines seiner Fotos zu einem Internet-Meme und verschaffte dem französischen Künstler weltweite Bekanntheit.

Er ist ein Meister der Punchline und des Uppercuts: Unter dem Anschein, den visuellen Codes des Rap treu zu bleiben, ist sein Stil voller Kühnheit und Seitensprünge. Mit seiner Mischung aus Porträts und Landschaften, digitalen und analogen Bildern, einer fast dokumentarischen Annäherung an die urbane Kultur und Kompositionen, die mit Verweisen auf die klassische Malerei, die Architektur und das Kino gespickt sind, hat er seine Werke bereits mehrfach ausgestellt.

Hangar 107 vom 5. Juni bis 27. Juli 2025

Italiano :

Con TENSION(S), la star della scena rap francese rivela la singolarità del suo stile, ricco di contrasti, e conferma la sua statura di artista contemporaneo.

Fabrice Fournier, in arte Fifou, lavora da 25 anni per la scena rap francese ed è stato responsabile della direzione artistica di innumerevoli copertine di dischi. Alcune delle sue copertine, come Noir D**** di Youssoupha (2012), Dans la légende di PNL (2016), Land di Kekra (2018) e Monument di Alkpote (2019), sono ormai famose e lo hanno reso una figura influente nel mondo della musica. Più recentemente, una delle sue fotografie è diventata anche un meme su Internet, dando all’artista francese una visibilità mondiale.

Va detto che ha una padronanza impareggiabile dell’arte della « punchline » e dell’uppercut: sotto un’apparenza di fedeltà ai codici visivi del rap, il suo stile è all’insegna dell’audacia e dell’elusione. Mescolando ritratti e paesaggi, digitale e pellicola, un approccio quasi documentaristico alle culture urbane e composizioni condite da riferimenti alla pittura classica, all’architettura e al cinema, il suo stile gli è già valso diverse mostre.

Hangar 107 dal 5 giugno al 27 luglio 2025

Espanol :

Con TENSION(S), el fotógrafo estrella de la escena del rap francés revela la singularidad de su estilo, lleno de contrastes, y confirma su talla de artista contemporáneo.

Fabrice Fournier, alias Fifou, lleva 25 años trabajando para la escena del rap francés, y ha sido responsable de la dirección artística de innumerables portadas de discos. Algunas de sus portadas, como Noir D**** de Youssoupha (2012), Dans la légende de PNL (2016), Land de Kekra (2018) y Monument de Alkpote (2019), son ya famosas y le han convertido en una figura influyente en el mundo de la música. Más recientemente, una de sus fotografías también se ha convertido en un meme de Internet, dando al artista francés una exposición mundial.

Hay que decir que domina sin igual el arte del « punchline » y del uppercut: bajo una apariencia de fidelidad a los códigos visuales del rap, su estilo es todo audacia y esquive. Combinando retratos y paisajes, digital y cine, un enfoque casi documental de las culturas urbanas y composiciones salpicadas de referencias a la pintura clásica, la arquitectura y el cine, su estilo le ha valido ya varias exposiciones.

Hangar 107 del 5 de junio al 27 de julio de 2025

